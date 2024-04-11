Ансамбль танца «Казань» выступит в пяти городах России

Фото: предоставлено Казанской городской филармонией

С 17 по 23 апреля 2024 года ансамбль танца «Казань» отправится на гастроли по федеральной программе «Мы — Россия». Программа реализуется ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Минкульта России. Программу «Шоу, покоряющее сердца» покажут в Махачкале, Избербаше, Дербенте, Грозном и Владикавказе. В поездку отправятся 46 участников.



— Основная идея танцевальной программы — показать зрителям, что танец может передать состояние души каждой национальности, ее уникальность и самобытность, — рассказала «Реальному времени» художественный руководитель ансамбля Чулпан Закирова.

Артисты ансамбля собираются передать манеру исполнения танца, свойственную той или иной национальности. По словам худрука, на создание одних только костюмов может уйти от нескольких месяцев до года.

— Мы детально подходим к созданию костюмов... Сначала нужно придумать идею, затем нарисовать эскиз. А после — воплотить задуманное в жизнь. Отработка одного костюма занимает около двух-трех месяцев, — отметила Чулпан Закирова.



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Олег Исаков