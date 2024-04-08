В Татарстане прокурор запросил 10 лет колонии с конфискацией для экс-военкома Арска

Фото: Ирина Плотникова

В Тюлячинском райсуде финишировали судебные прения по делу бывшего военкома Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаза Бурганова. Гособвинитель заявил о доказанности его вины по шести эпизодам взяток и предложил отправить в колонию общего режима на 10 лет и оштрафовать на 2 млн рублей, передает журналист «Реального времени».



В качестве дополнительных наказаний представитель военной прокуратуры запросил лишение офицерского звания и права занимать должности представителя власти в течение 4 лет (после освобождения). А еще потребовал конфисковать сумму полученных, по версии обвинения, взяток — 610 тысяч рублей.

Сам подсудимый и двое его адвокатов настаивали на вынесении оправдательного приговора.

Напомним, Бурганова задержали и взяли под стражу в октябре 2022 года. На данный момент его обвиняют по двум уголовным делам о коррупционной схеме выдачи военных билетов не служившим призывникам. Первое дело находится в суде на финишной стадии. По версии силовиков, с 2013 года не желавшие служить призывники обращались в райвоенкомат и при личной встрече с военкомом получали предложение о решении проблемы за незаконное вознаграждение. В деле фигурируют суммы от 50 до 130 тысяч рублей, всего — 610 тысяч. А еще — шесть военных билетов, которые числились в базе военкомата, как выданные совсем другим военнообязанным в качестве дубликатов, взамен якобы утерянных «военников».

Второе дело до суда пока не дошло. Сам обвиняемый в настоящее время — под домашним арестом.

Какой состав преступления в своих действиях усмотрел обвиняемый Алмаз Бурганов и какое сенсационное заявление он сделал в ходе прений — в репортаже «Реального времени».