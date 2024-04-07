Из-за паводков в Орске госпитализировано 3 ребенка

В связи с аномальными паводками в Орске за медицинской помощью обратилось 99 человек, в том числе 18 детей. Из них 6 взрослых и 3 детей были госпитализированы, но их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь была оказана амбулаторно.

На данный момент в зоне подтопления находятся 8 объектов здравоохранения. 132 стационарных пациента переведены в другие медицинские учреждения. Коек для пациентов достаточно.

По поручению главы Минздрава Михаила Мурашко в Орск прибыл заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. Работу медицинской службы координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

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Анастасия Фартыгина