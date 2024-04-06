Путин поручил главе МЧС срочно вылететь в Оренбургскую область для ликвидации последствий паводка
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно отправиться в Оренбургскую область, чтобы лично контролировать ликвидацию последствий паводка.
Ранее губернатор Оренбуржья Денис Паслер проинформировал Владимира Путина о ситуации в регионе.
Напомним, власти сообщают об эвакуации около 2 тыс. человек из зоны подтопления в Орске. В пунктах временного размещения находятся 320 жителей, в том числе 85 детей.
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