В Оренбургской области из-за прорыва дамбы подтоплено более 300 домовладений и 750 участков
В городе Орске Оренбургской области произошло ЧП: прорыв дамбы. В зоне затопления оказываются почти 11 тыс. человек, передает ТАСС.
На месте происшествия работают спасатели и муниципальные службы, укрепляя дамбу и устраняя прорыв. Группировка спасателей усилена.
Прорыв дамбы привел к эвакуации местных жителей из зоны возможного затопления. В администрации города подчеркнули необходимость принятия мер по устранению последствий аварии.
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