Писателя Михаила Веллера признали иноагентом

Сегодня Минюст РФ внес в список иностранных агентов российского писателя и журналиста Михаила Веллера. Ранее иноагентом была объявлена писательница Людмила Улицкая. На сегодняшний день более тридцати писателей носят этот статус. Среди них Дмитрий Глуховский, Дмитрий Быков, Тамара Эйдельман, Михаил Зыгарь и многие другие.

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Екатерина Петрова