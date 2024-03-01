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Писательницу Людмилу Улицкую внесли в список иноагентов

23:16, 01.03.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Минюст РФ сегодня внес в список иностранных агентов писательницу Людмилу Улицкую. На сегодняшний день порядка тридцати писателей признаны иноагентами. Среди них Александра Архипова, Дмитрий Быков, Линор Горалик, Дмитрий Глуховский, Катерина Сильванова, Елена Малисова, Тамара Эйдельман и Михаил Зыгарь.

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