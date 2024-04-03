В Казани появилась петиция о переименовании улицы Дзержинского в честь Райана Гослинга

На интернет-платформе для размещения петиций появилась инициатива о переименовании одной из улиц Казани в честь канадского актера Райана Гослинга. Автор публикации считает, что такое решение привлечет туристов и повысит интерес к городу.

В тексте петиции отмечается, что переименование улицы с негативной коннотацией имени Дзержинского на имя знаменитого актера может стать привлекательным шагом для туристов и местных жителей. Также автор предполагает, что это может повлиять на спрос на недвижимость, рассказал портал istochnik.online.

Инициатива получила поддержку более 50 человек за один день.

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