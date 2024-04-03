Более половины россиян нарушают режим питания из-за работы или бытовых хлопот

Более половины россиян вынуждены нарушать режим питания из-за работы или бытовых хлопот. Согласно результатам исследования, полученным «Газетой.ru» от сервиса «Кухня на районе», 48% опрошенных пропускают один прием пищи в месяц, 23% — ежедневно. При этом 72% россиян регулярно пропускают только один из приемов пищи. Однако 21% респондентов могут не поесть два раза за день, а 8% пропускают все три приема пищи.

Большинство опрошенных назвали причиной нарушения режима питания работу. Более половины (56%) пропускают хотя бы один прием пищи из-за рабочего графика. Для трети респондентов (36%) причиной стали бытовые хлопоты.

Среди других причин нарушения режима питания россияне назвали нехватку денег на питание (8%), проживание вне зоны действия доставок продуктов и готовой еды (6%), неумение готовить (4%) или отсутствие магазинов поблизости.

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