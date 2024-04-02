Александр Моисеев назначен главкомом ВМФ России

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о важных назначениях в ВМФ. Новым главнокомандующим Военно-морским флотом стал Александр Моисеев. Об этом решении министра стало известно в ходе совещания Минобороны, рассказал RT.

Шойгу также объявил на совещании, что командующим Северным флотом назначен вице-адмирал Константин Кабанцов, а командующим Черноморским флотом — вице-адмирал Сергей Пинчук. Соответствующий указ подписан президентом Российской Федерации.

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