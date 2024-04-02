В аэропорту Кирова планируют открыть международный терминал

Фото: Максим Платонов

Кировская область подала заявку в Минтранс РФ на открытие международного терминала в аэропорту Победилово. Об этом сообщил зампред правительства Кировской области Алексей Жердев.

Открытие международного терминала — часть программы развития аэропортовой инфраструктуры страны, анонсированной президентом Владимиром Путиным. Кировская область стремится войти в число регионов, где эта программа будет реализована, сообщил портал istochnik.online. Сейчас заявка находится на рассмотрении в Минтрансе РФ. О результатах ее рассмотрения станет известно позднее.

Напомним, что аэропорт Казани продолжает работу в штатном режиме, несмотря на утреннюю атаку на предприятия Нижнекамска и Елабуги. Кроме того, казанский аэропорт перешел на летнее расписание — в него войдет не менее 46 направлений по России.

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