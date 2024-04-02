Аэропорт Казани работает в штатном режиме

После утренней атаки на предприятия Нижнекамска и Елабуги аэропорт Казани продолжает работу в штатном режиме, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе аэропорта.

— Международный аэропорт Казань работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, — рассказала пресс-служба аэропорта Казань.

Напомним, что сегодня утром, в 5.45 утра, два беспилотника нанесли удар по предприятию Нижнекамска и ОЭЗ «Алабуга». По сообщениям пресс-службы раиса Республики Татарстан, серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Однако шесть человек получили ранения различной степени тяжести, отметили в Министерстве здравоохранения республики.

Через некоторое время после происшествия генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев прокомментировал утреннюю атаку на объекты.

— Действительно, они атакуют торговые центры в Москве, они атакуют жилые кварталы в Белгороде, они атакуют общежития в 5.45 утра в «Алабуге». Именно против таких людей мы и проводим специальную военную операцию. Эти беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО. Два человека ранено. Но кого они думали запугать? Потомков людей, которые в 1814 г. брали Париж, а 1945 г. брали Берлин? — отметил он.



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