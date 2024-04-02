В аэропорту Светлогорска в Красноярском крае самолет выкатился за пределы полосы

В аэропорту города Светлогорска в Красноярском крае пассажирский самолет Ан-24 выкатился за границы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет, причины произошедшего выясняются. Об этом сообщает «РИА Новости».

Аэропорт открыт для приема и выпуска воздушных судов, заявили в Росавиации.

Ранее объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», возобновила программу летных испытаний самолета Ил-114–300.

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Разиль Самигуллин