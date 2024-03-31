Самолеты Ил-114-300 возобновили прохождение летных испытаний

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», возобновила программу летных испытаний самолета Ил-114–300.

С аэродрома Луховицкого авиационного завода им. П.А. Воронина — филиала ОАК — 31 марта совершил свой первый полет второй опытный самолет. В ходе испытаний проверялись устойчивость и управляемость воздушного судна, а также работа российских систем и оборудования, большая часть которых произведена предприятиями «Ростеха».

Командир экипажа сообщил, что полет прошел штатно, системы и оборудование работали исправно, программа полета выполнена полностью. Перед полетом самолет прошел цикл наземных испытаний, включая цеховые и аэродромные отработки, а также рулежки и скоростные пробежки.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о предстоящем объеме сертификационных работ по Ил-114–300, включая летные испытания. Он добавил, что ожидает от ПАО «Ил» своевременной реализации намеченных планов с участием экспертов «Авиарегистра России» и сертификационных центров.

Возобновление программы летных испытаний — важный этап в создании нового самолета для региональных перевозок, отметил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман. Он поблагодарил коллег по кооперации за вклад в продолжение программы испытаний и подчеркнул, что самолет будет эксплуатироваться в том числе в сложных климатических условиях.

Следует отметить, что этот самолет разрабатывается с целью эксплуатации в том числе и в Татарстане.

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Разиль Самигуллин