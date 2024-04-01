Что читают современные дети
По завершении Недели детской книги Ассоциация книгораспространителей проанализировала данные продаж книжных магазинов и выяснила, какие книги любят современные дети. За первые два месяца 2024 года чаще всего покупали официальную новеллизацию Анны Масловой «Чебурашка». Эта книга стала лидером продаж по результатам прошлого года.
В рейтинг популярных детских художественных книг вошли также:
- «Гарри Поттер и философский камень» Джоан К. Роулинг;
- «Коралина» Нила Геймана;
- «Ходячий замок» Дианы Джонс;
- «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери;
- «Агент на мягких лапах» Фрауке Шойнеманна;
- «Девочка, которая не видела снов» Сары Дерст;
- «Котенок Усатик, или Отважное сердце» Холли Вэбб;
- «Дневник Стива, застрявшего в Minecraft. Книга 1»;
- «Девочка с лисьим хвостом. Том 1» Сон Вон Пхён.
Если говорить о познавательной литературе для детей, то тут лидером продаж стал «Букварь» Н.С. Жуковой. А дальше в рейтинге популярных книг шли «Как это работает. 250 объектов и устройств» Жоэля Лебом, «Мальчики, прославившие Россию» и «Девочки, прославившие Россию» Натальи Артемовой.
О всероссийской Неделе детской книги мы писали здесь.
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