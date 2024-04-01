Что читают современные дети

Фото: Динар Фатыхов

По завершении Недели детской книги Ассоциация книгораспространителей проанализировала данные продаж книжных магазинов и выяснила, какие книги любят современные дети. За первые два месяца 2024 года чаще всего покупали официальную новеллизацию Анны Масловой «Чебурашка». Эта книга стала лидером продаж по результатам прошлого года.

В рейтинг популярных детских художественных книг вошли также:

«Гарри Поттер и философский камень» Джоан К. Роулинг;

«Коралина» Нила Геймана;

«Ходячий замок» Дианы Джонс;

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери;

«Агент на мягких лапах» Фрауке Шойнеманна;

«Девочка, которая не видела снов» Сары Дерст;

«Котенок Усатик, или Отважное сердце» Холли Вэбб;

«Дневник Стива, застрявшего в Minecraft. Книга 1»;

«Девочка с лисьим хвостом. Том 1» Сон Вон Пхён.

Если говорить о познавательной литературе для детей, то тут лидером продаж стал «Букварь» Н.С. Жуковой. А дальше в рейтинге популярных книг шли «Как это работает. 250 объектов и устройств» Жоэля Лебом, «Мальчики, прославившие Россию» и «Девочки, прославившие Россию» Натальи Артемовой.

О всероссийской Неделе детской книги мы писали здесь.

Все интересное о книгах и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

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Екатерина Петрова