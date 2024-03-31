Роман Екатерины Манойло «Отец смотрит на запад» экранизируют

Фото: Максим Платонов

Роман «Отец смотрит на запад» вышел в октябре 2022 года в издательстве «Альпина. Проза». В основе сюжета история о девушке с русскими и казахскими корнями, о ее поиске собственной идентичности и о столкновении разных культур и традиций.

Интервью с Екатериной Манойло вы можете прочитать здесь, а посмотреть здесь.

Кто будет снимать, исполнять главные роли и когда ждать экранизацию — пока неизвестно. Но Екатерина Манойло подтвердила «Реальному времени», что это будет авторский «полный метр».

«Впервые режиссер написал мне 9 апреля, и почти год мы вели переговоры. Несколько раз встречались, еще до того как режиссер привлек продюсера. Я очень рада, что это будет авторское кино», — отметила писательница.

Создатели экранизации предложили также Екатерине Манойло выступить в качестве сценариста и креативного продюсера. Но писательница отказалась, потому что, как она сказала, для написания сценария нужны совсем другие навыки. «Но я хочу видеть сценарий и давать комментарии. Если они будут нужны, то обязательно подключусь. Я заинтересована в том, чтобы фильм получился прекрасным, не хуже книги. Таким образом, больше людей обратят внимание на темы, которые я поднимала в романе», — дала комментарий Манойло.

Кроме этого, Екатерине поступило еще несколько предложений по экранизации, в том числе была задумка снять по мотивам романа сериал. «В сериале хотели сгладить все конфликты, в том числе религиозный и национальный. Я думаю, что от моей истории там ничего бы не осталось. Возможно, только название. Для меня это был не вариант», — рассказала «Реальному времени» Екатерина Манойло.

В конце прошлого года у Екатерины Манойло вышел второй роман — «Ветер уносит мертвые листья», главной темой которого стало домашнее насилие. Сейчас писательница работает над книгой о «необычном» мальчике из Магадана.

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Екатерина Петрова