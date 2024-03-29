В Татарстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

В Татарстане за неделю зарегистрировано 606 случаев заражения коронавирусом, что на 8% больше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

По ее словам, в 97% случаев заболевание протекает в виде ОРВИ. В структуре штамма «омикрон» этот показатель составляет 100%.

Также Авдонина напомнила о необходимости вакцинации от кори. Она отметила, что в этом году уже зафиксировано 155 случаев кори, а за 2023 год — 146. Для вакцинации необходимо сделать всего две прививки.

Кроме того, представитель Роспотребнадзора сообщила, что сейчас в контактных очагах находится более 2 000 человек.

При этом, по словам Авдониной, сезон ОРВИ в Татарстане подходит к завершению. В республике было зафиксировано 12 205 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, что ниже показателей предыдущей недели на 48%.



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Анастасия Фартыгина