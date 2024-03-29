В Татарстане завершается сезон ОРВИ

На пресс-конференции о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за март 2024 года заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ Любовь Авдонина сообщила о завершении сезона ОРВИ.

— За 12-ю неделю в республике было зафиксировано 12 205 случаев заболевания гриппом и ОРВИ — это число практически соответствует показателям 11-й недели и ниже порога на 48%, — сказала она.



По ее словам, это свидетельствует о снижении активности распространения вирусов гриппа и ОРВИ. Однако специалисты рекомендуют продолжать соблюдать меры профилактики, чтобы предотвратить возможные риски заболевания.

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Анастасия Фартыгина