Книжным издательствам хотят вернуть лицензирование

Фото: Екатерина Петрова

Власти обсуждают возможность возвращения лицензирования книжных издательств. Об этом «Ведомостям» сообщил их источник в одном из издательств и в Российском книжном союзе. С инициативой выступило МВД. Этот вопрос уже поднимался в середине марта в Минцифре. Тогда ведомство предложило участникам рынка сформулировать свою позицию по этому поводу. Большинство игроков выступило против.

Источник «Ведомостей» сообщил, что обсуждение лицензирования издательств проходило с участием комитета по культуре. Руководитель комитета Елена Ямпольская сказала, что, возможно, эта тема обсуждалась на каком-то заседании общественного совета. Как и по каким критериям будут выдавать лицензию, кто это будет делать и на каком основании отзывать — эти вопросы пока не обсуждали.

Лицензирование книжных издательств в России существовало до 2001 года. Его курировало Министерство по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Лицензию выдавали на 5 лет. В 2020 году ведомство было упразднено, а вопросами такого рода теперь занимается Минцифры.

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Екатерина Петрова