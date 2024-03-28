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Экономика

Рубль не пускает евро выше отметки 100

08:30, 28.03.2024

Российская национальная валюта второй день подряд продолжает сохранять свои позиции по отношению к евро. В четверг на открытии торгов на Московской фондовой бирже пара EUR/RUB торговалась на уровне €1/ 99,81 рубля, отыграв незначительные, но приятные 0,7 копеек по сравнению с результатами закрытия биржи и 57 копеек к ее открытию в минувшую среду.

Напомним, что накануне европейская валюта впервые с 28 декабря 2023 года просела по отношению к российской ниже психологической отметки в 100 рублей.

В моменте ( 17:19 по московскому времени) за евро предлагали 99,3 рубля.

По состоянию на 8:20 по московскому времени рубль продолжается укрепляться — до значения €1/ 99, 7 рубля.

Галия Шакирова
Экономика
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