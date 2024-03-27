Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Республику Узбекистан
Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Сурхандарьинскую область Республики Узбекистан, сообщает пресс-служба раиса. В международном аэропорту города Термез его встретил хоким области Улугбек Косимов.
Сурхандарьинская область — самая южная область Узбекистана, граничит с Афганистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Основу экономики области составляет сельское хозяйство.
В программе Рустама Минниханова посещение производств, ознакомление с промышленным и экономическим потенциалом региона, а также встреча с руководством области.
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