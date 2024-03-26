В России оформили уже 1 500 коротких полисов ОСАГО

Фото: Динар Фатыхов

Первые две недели реализации коротких полисов ОСАГО показали результаты в 1 500 проданных штук. Основная целевая аудитория продукта — таксисты и перевозчики. Именно они заинтересованы в полисах с коротким сроком действия.

— Основными получателями, конечно, стали те, на кого и был нацелен этот проект — это таксисты, перевозчики, которые по характеру своей работы были заинтересованы в получении коротких полисов. Мы сразу говорили о том, что такая новая опция — не для каждого участника. В том смысле, что она не выгодна обычному автовладельцу, который просто использует один автомобиль на семью и которому выгодно и правильно покупать годичный полис, — отметил в разговоре с «Реальным временем» президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.



Ожидается, что основные продажи придутся на летний период, когда автомобили с ограниченным сроком использования наиболее востребованы. Короткий полис удобен для путешествий, долгих поездок и использования машины в выходные дни.

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Рената Валеева