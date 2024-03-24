В Татарстане подорожало дизельное топливо
Во вторую неделю марта 2024 года произошло небольшое увеличение цен на автомобильное дизельное топливо. Рост цен составил 4 копейки, или 0,07%. В то же время цены на обычное автомобильное топливо остались без изменений.
|наименование
|цена до
|цена после
|изменение цены, %
|АИ-92
|49,28
|49,28
|-
|АИ-95
|53,10
|53,10
|-
|АИ-98 и выше
|66,67
|66,67
|-
|Дизельное топливо
|59,67
|59,71
|+0,07%
Данные в таблице приведены за период с 11 по 18 марта 2024 года.
Отметим, что в феврале 2024 года в России снизились цены на газомоторное топливо.
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