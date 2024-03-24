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В Татарстане подорожало дизельное топливо

18:15, 24.03.2024
В Татарстане подорожало дизельное топливо
Фото: Максим Платонов

Во вторую неделю марта 2024 года произошло небольшое увеличение цен на автомобильное дизельное топливо. Рост цен составил 4 копейки, или 0,07%. В то же время цены на обычное автомобильное топливо остались без изменений.

наименованиецена доцена послеизменение цены, %
АИ-9249,2849,28-
АИ-9553,1053,10-
АИ-98 и выше66,6766,67-
Дизельное топливо59,6759,71+0,07%

Данные в таблице приведены за период с 11 по 18 марта 2024 года.

Отметим, что в феврале 2024 года в России снизились цены на газомоторное топливо.

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Олег Исаков
БизнесРозничная торговля Татарстан
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