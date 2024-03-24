В Татарстане подорожало дизельное топливо

Фото: Максим Платонов

Во вторую неделю марта 2024 года произошло небольшое увеличение цен на автомобильное дизельное топливо. Рост цен составил 4 копейки, или 0,07%. В то же время цены на обычное автомобильное топливо остались без изменений.

наименование цена до цена после изменение цены, % АИ-92 49,28 49,28 - АИ-95 53,10 53,10 - АИ-98 и выше 66,67 66,67 - Дизельное топливо 59,67 59,71 +0,07%

Данные в таблице приведены за период с 11 по 18 марта 2024 года.

Отметим, что в феврале 2024 года в России снизились цены на газомоторное топливо.



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Олег Исаков