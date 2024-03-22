Из Казани запустят рейсы в Габалу и Тегеран

Росавиация выдала разрешение на выполнение полетов из Казани в Габалу (Азербайджан) и Тегеран (Иран). Рейсы будет выполнять авиакомпания RedWings, а частота полетов составит 5 раз в неделю.

В столицу Азербайджана — Баку — из Казани можно отправиться уже сейчас. В иранскую столицу, Тегеран, планирует летать татарстанская «ЮВТ Аэро».

Планируется, что рейсы будут выполнять 2 раза в неделю.

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