В Университете Иннополис разрабатывают систему автогенерации кода с использованием искусственного интеллекта

Сегодня директор Университета Иннополис Кирилл Семенихин заявил, что на базе Передовой инженерной школы разрабатывают систему автогенерации кода с использованием технологии искусственного интеллекта.

— У нас амбициозная задача по реализации фронтированной задачи по автогенерации кода с использованием технологии искусственного интеллекта. У нас достаточно большой и серьезный пул партнеров — это и «Газпром», и ВК, и «Ростелеком», и МТС, и правительство Татарстана, — подчеркнул Семенихин.

По мнению Семенихина, конкурируют в этом направлении также Amazon, Google, Microsoft.

— Я надеюсь, мы тоже вполне составим им конкуренцию по этому направлению, — сказал директор.

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