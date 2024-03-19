Продажи БАД и антистресс-игрушек в России выросли на фоне стресса

Продажи антистресс-игрушек выросли в полтора раза, а продажи БАД — более чем на треть. Двузначными темпами рос спрос на успокоительные. Это показало исследование JVO, сообщила «Газета.Ru».

Опрос более 3 тысяч селлеров российского e-com показал, что с 19 февраля по 17 марта продажи БАД выросли на 37% год к году. Наиболее активными темпами рос спрос на витаминно-минеральные комплексы (+39% год к году) и безрецептурные успокоительные (+38%).

Высокие темпы роста спроса на безрецептурные успокоительные наблюдались в Москве (+44%), Санкт-Петербурге (+42%) и Краснодарском крае (+42%). Высокие темпы роста продаж БАД зафиксированы в Санкт-Петербурге (+40%), Омской области (+39%) и других.

Кроме того, в общей сложности в полтора раза (+53%) выросли продажи кинетических игрушек, компактных массажеров, мялок, пазлов, пупырок, магнитов. Наиболее активными темпами спрос на антистресс-игрушки рос в Саратовской (+59%), Воронежской областях (+59%) и Башкортостане (+58%).

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Нафиса Миннехузина