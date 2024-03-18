В Нижнекамске на 75% вырос спрос на работников шиномонтажа год к году

Как ответили на запрос «Реального времени» в пресс-службе hh.ru, наиболее заметен рост спроса на сезонные профессии — трактористов и работников шиномонтажа — в Нижнекамске. Так, за последний месяц количество вакансий шиномонтажников по сравнению с началом весны 2023 года выросло на 75%. Трактористов — на 58%.

— В Набережных Челнах доля новых рабочих мест для шиномонтажников уже достигла 26%, такие же данные по трактористам. Каждая десятая вакансия для этих же категорий специалистов размещена бизнесом Елабуги, — рассказали в пресс-службе.

На трактористов больше всего выросла потребность в Челнах: по сравнению с прошлым годом прибавилось 80% новых рабочих мест. В Казани годовой прирост спроса составил 63%, на трактористов — 38%.

Спрос на данных специалистов в регионах РТ достаточно выраженный и не показывает падения, отметили в пресс-службе.



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