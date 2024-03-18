К концу 2030 года в России обновят материально-технические базы 9,3 тысячи школ

К концу 2030 года в России собираются решить проблему со школами и детскими садами, которые нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции. Об этом на совещании с членами правительства сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, передает Минобразования РТ со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

Татьяна Голикова также рассказала о планах по строительству новых школ и детских садов с 2025 года. За 6 лет в России хотят построить около 150 школ и 110 детских садов. Кроме того, по ее словам, в 12 регионах страны появятся школы лидерского уровня, так называемые флагманские школы. Они станут передовыми площадками для развития талантливых учеников и педагогов, а также для внедрения лучших практик образования в стране.

Зампредседателя отметила регионы, которые выполнили обязательства по капремонту в 2023 году. Татарстан в их число не вошел.

Также Татьяна Голикова рассказала о расширении федерального проекта «Профессионалитет». Пилотный выпуск по этому проекту произойдет в 2024 году и составит чуть более 138 тысяч молодых специалистов в машиностроении, информационных технологиях, сельском хозяйстве и транспорте. Планируется увеличить число колледжей и расширить направления подготовки, чтобы начать обучение по специальностям из сферы здравоохранения, услуг и творческих индустрий.



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