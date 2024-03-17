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Зимой 2024 года троллейбусы в Казани перевезли на 4% больше пассажиров, чем в зимний период 2023 года

13:40, 17.03.2024

За декабрь — февраль 2023—2024 года троллейбусами в Казани было перевезено 6 962 375 пассажиров. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс».

Минувшая зима внесла в работу троллейбусов немало трудностей. Основной сложностью было блокирование троллейбусных маршрутов припаркованными под проводами автомобилями. «Метроэлектротранс» вместе с ГИБДД эвакуировал такие машины.

У троллейбусов есть аккумуляторы для автономного хода, но запас хода у них невелик — до двух километров. Использовать «автономку» можно не всегда, например, если под колесами снежная каша, она не работает.

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Нафиса Миннехузина, Артем Гафаров
БизнесТранспорт Татарстан
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