Зимой 2024 года троллейбусы в Казани перевезли на 4% больше пассажиров, чем в зимний период 2023 года

За декабрь — февраль 2023—2024 года троллейбусами в Казани было перевезено 6 962 375 пассажиров. Это на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Реальному времени» в МУП «Метроэлектротранс».

Минувшая зима внесла в работу троллейбусов немало трудностей. Основной сложностью было блокирование троллейбусных маршрутов припаркованными под проводами автомобилями. «Метроэлектротранс» вместе с ГИБДД эвакуировал такие машины.

У троллейбусов есть аккумуляторы для автономного хода, но запас хода у них невелик — до двух километров. Использовать «автономку» можно не всегда, например, если под колесами снежная каша, она не работает.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Нафиса Миннехузина, Артем Гафаров