Стала известна первая семья — победители фотоконкурса «Всей семьей на выборы»

Стала известна первая татарстанская семья — победители фотоконкурса «Всей семьей на выборы». Это семья Гардисламовых из Актанышского района, выигравшая первую из трех «Ладу Веста».

Всего в первый день фотоконкурса #ТатарстанАлга #ВсейСемьейНаВыборы, приуроченного к Году семьи-2024, приняли участие 19 304 фотографии, выложенные в аккаунтах проголосовавших татарстанцев в период с 08:00 до 20:00. В ходе трансляции в сообществе «Татарстан Алга» в прямом эфире случайным образом был определен победитель.

Принять участие и выиграть один из трех автомобилей может каждая семья Республики Татарстан. 16 и 17 марта разыграют еще два автомобиля среди тех, кто в этот день выложил фото. А кроме того, организаторы объявили дополнительные специальные призы в нескольких номинациях за самые необычные и интересные фото.