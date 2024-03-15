Продажи цикла «Хроники Дюны» выросли на 145% после выхода экранизации второй части романа

Фото: Петрова Екатерина

На прошлой неделе в российских кинотеатрах вышел в прокат фильм «Дюна: Часть вторая». Книжный сервис «Литрес» и сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировали статистику продаж цикла научно-фантастических романов «Хроники Дюны» американского писателя Фрэнка Герберта.

В течение недели после выхода экранизации второй части романа «Дюна. Первая трилогия» заняла седьмое место в топ-10 самых продаваемых книг на «Литресе». А продажи всего цикла за этот период выросли на 145% по сравнению с предыдущей неделей. Если брать не только продажи, но и бесплатные скачивания, чтение и прослушивание по «Литрес Подписке», то интерес к «Дюне» вырос на 125%.

За последний месяц «Дюна» вошла в двадцатку книг по товарообороту в сети книжных магазинов «Читай-город». А рост продаж книги в течение недели после выхода экранизации составил 140% относительно предыдущей недели.

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Екатерина Петрова