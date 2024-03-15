Сегодня в Казани ожидается до +5 градусов
В пятницу, 15 марта, в Татарстане ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Днем в столице республики прогнозируется от +3 до +5 градусов. Ветер юго-западный 6—11 м/с. На дорогах гололедица.
В целом по Татарстану ожидается от 0 до +5 градусов. На дорогах сохраняется гололедица.
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