В Татарстане завершился прием заявок на студенческую премию «Достижение года — 2023»

На заочном этапе приема заявок на студенческую премию «Достижение года — 2023» подано более 300 заявок из 29 ссузов республики.

Конкурс проводится по 17 номинациям: «Староста года», «Интеллект года», «Спортсмен года», «Творческая личность года» и другим. Премия проводится с 2016 года и собирает около 500 студентов с активной гражданской позицией ежегодно.

Цель конкурса — поддержка студенческого самоуправления, повышение творческой и социальной активности студентов, создание позитивного социального и профессионального имиджа, укрепление межнационального и межкультурного диалога, а также привлечение внимания государства и общества к поддержке талантливой молодежи.

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