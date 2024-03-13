Байтемиров: «Коренной вопрос у фермеров — вопрос реализации зерна»

Как рассказал «Реальному времени» председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ Камияр Байтемиров, 1,2 млн тонн зерна в Татарстане готово к реализации.

— Коренной вопрос у фермеров — вопрос реализации зерна. Когда государство проработает стратегию, куда мы денем это зерно, где переработаем. Себе дороже: из-за проблемы с реализацией мы ждем случая, когда же кто-то придет и купит его. Обычно, когда так происходит, мы продаем зерно ниже себестоимости, — утверждает Байтемиров.

Байтемиров подчеркнул, что непродуманная агроэкономическая политика Министерства сельского хозяйства РФ не дает сельскохозяйственным товаропроизводителям уверенности.

— Ввели таможенные пошлины. Зерна и так много, цены упали, и минус таможенные пошлины. Получается, мы реализуем зерно ниже себестоимости. И мы почему-то идем на это, — сказал председатель.



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Аделия Сафина