Более трех миллионов россиян воспользовались сервисом «Мобильный избиратель»

Более трех миллионов избирателей по всей стране воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на «Госуслугах» и теперь могут проголосовать на удобном для них участке. Об этом сообщили в Минцифры.

Чаще всего заявления об удобном месте голосования оставляли избиратели из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Ленинградской, Самарской и Иркутской областей, Краснодарского и Красноярского краев и Республики Татарстан. Заявления принимаются до 23.59 мск 11 марта.

Ранее сообщалось, что с помощью сервиса «Мобильный избиратель», позволяющего проголосовать на любом избирательном участке без привязки к месту регистрации, проголосовали более 20 000 жителей Татарстана.

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Разиль Самигуллин