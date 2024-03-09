В школах и вузах Казани появятся уроки семьеведения

Начальник МКУ «Управление записи актов гражданского состояния исполнительного комитета муниципального образования г. Казани» Елена Студеникина сообщила о планах по введению уроков семьеведения в образовательных учреждениях города. Эти уроки будут направлены на пропаганду семейных ценностей среди молодежи.

По словам Студеникиной, управление будет оказывать содействие в организации этих уроков в школьном и вузовском образовательном цикле. Школьники и студенты в рамках программы смогут посещать отделы управления ЗАГС, в том числе Центр семьи «Казан». Налажена работа с Управлением образования города Казань.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что курс «Семьеведение», который планируется внедрить в школьную программу, будет внеурочным. Он не войдет в перечень обязательных предметов.

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Разиль Самигуллин