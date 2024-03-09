На трассе М7 в Татарстане временно перекроют движение

10 и 11 марта на трассе М7 «Волга» в Республике Татарстан будут вводить временные ограничения движения. Они связаны с установкой габаритных ворот. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Так, 10 марта с 00:00 до 00:30 закроют движение на 981+050 километре возле населенного пункта Чирши в сторону Уфы.

С 1:30 до 2:00 проезд будет невозможен на 985+400 километре возле села Яковлево в сторону Уфы, а с 3:00 до 3:30 — на 986+850 километре рядом с селом Костенеево в сторону Уфы.

11 марта с 00:00 до 00:30 перекроют участок дороги на 985+400 километре возле села Яковлево по направлению к Москве.

С 2:00 до 2:30 движение остановится на 981+050 километре рядом с деревней Чирши в сторону Москвы.

С 3:00 до 3:30 проехать нельзя будет на 860+770 километре недалеко от деревни Новоникольское в сторону Уфы и с 5:00 до 5:30 на 860+770 километре возле Новоникольского в сторону Москвы.

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