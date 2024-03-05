В центре Казани перекроют участок дороги в честь закрытия зимнего сезона

В это воскресенье в столице Татарстана впервые организуют закрытие зимнего сезона. На склоне, который берет начало от стен казанского Кремля и ведет к пешеходной зоне площади Тысячелетия, устроят соревнования для профессионалов и любителей зимних видов горнолыжного спорта. В связи с чем в Казани с 18.00 6 марта до 18.00 11 марта перекроют движение транспорта на участке автодороги на улице Баумана.

— Ввести ограничение движения транспортных средств на участке автомобильной дороги на улице Баумана (по направлению от улицы Профсоюзной до Безымянного спуска, приостановление двух направлений движения), — говорится в документе.

Проезд разрешат только транспорту со специальными пропусками по форме, которую определяет АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». На месте ограничений установят временные дорожные знаки.



Проект постановления исполкома о введении ограничений проходит антикоррупционную экспертизу.

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