Больше половины казанцев почувствовали себя лучше, перейдя на удаленный формат работы

Переход на удаленную работу улучшил самочувствие 61% сотрудников, а продуктивность увеличилась у 20%. Чтобы трудиться из квартиры, 80% горожан оборудуют специальное рабочее место, а 48% не хватает личного кабинета. Удаленная работа позволяет 9% проводить время с домашними животными. К такому выводу пришли эксперты компании ПИК совместно с сервисом hh.ru.

Чаще всего дистанционно работают сотрудники из закупок (69%), IT и маркетинга (54%), рекламы и PR (50%). Распорядок дня, достаточное количество сна, план задач, регулярные перерывы и занятия спортом помогают избежать выгорания — с этой проблемой сталкивались только 23% опрошенных.

Среди преимуществ такой работы казанские специалисты отмечают экономию времени и денег, а также возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. Однако у дистанционной работы есть и недостатки. 49% опрошенных тратят время на домашние дела, а четверти респондентов не хватает движения и общения.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Виктория Макарова