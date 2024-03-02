В Приволжском районе Казани некоторые дома останутся без воды на сутки

В нескольких домах Приволжского района Казани с 9 часов 4 марта до 9 часов 5 марта отключат водоснабжение. Это связано с работами по подключению водопровода к централизованным сетям водоснабжения города.



Без воды останутся следующие дома:

33-й Военный городок, д. 1, 2, 4, 5 корп. 1, 5 корп. 2, 5 корп. 3, 5 корп. 4, 6, 7а, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 22, 24б, 24в, 24и, 28, 30, 36, 38, 40, 44, 191;

ул. Сыртлановой, д. 11;

ул. Даурская 2-я, д. 2, 4 корп. 1, 2, 3, 15, 19 (детский сад);

ул. Даурская, д. 20, 20а, 22, 22а;

ул. Латышских Стрелков, д. 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, 12а, 14, 21, 23;

ул. Хусаина Мавлютова, д. 40.

МУП «Водоканал» предупреждает о временном понижении давления воды и возможных кратковременных перебоях в подаче водоснабжения.



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Нафиса Миннехузина