В территориальные избирательные комиссии Татарстана передали бюллетени для голосования

В полиграфическо-издательском комплексе «Идел-Пресс» состоялась передача бюллетеней для голосования на выборах президента России в территориальные избирательные комиссии Татарстана.

Их доставят в территориальные избирательные комиссии в городских округах и муниципальных районах республики. Под круглосуточной охраной они будут храниться до передачи в участковые избирательные комиссии.

Передача бюллетеней в участковые избирательные комиссии запланирована на 13 марта, использовать их для голосования будут с 15 по 17 марта.

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