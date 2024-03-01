Масленичные гуляния начинаются в музеях Казани

В Национальном музее Республики Татарстан и его филиалах пройдут программы, посвященные Масленице. Гости смогут познакомиться с традициями праздника, поучаствовать в мастер-классах, хороводах и чаепитии с блинами.

Масленица — старинный традиционный праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны. Главная особенность музейных программ — их аутентичность и историческая достоверность. Умида Гапарова, заместитель генерального директора по развитию, говорит: «Пожалуй, это уникальный праздник, он сохранил свои архаичные черты до сих пор. В наших представлениях мы в игровой форме рассказываем детям о традициях праздника».

«Как на Масленой неделе…» — программа Национального музея Республики Татарстан. Она включает в себя выставку, театрализованное представление, мастер-класс и чаепитие с блинами. На выставке будут представлены атрибуты праздника: музыкальные инструменты и игрушки, жестяные коробки и шкатулки, деревянные и керамические изделия.



Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина приглашает на программу «Не все коту Масленица». Она включает мастер-класс от пекаря Прохора по выпечке «жаворонков» — ароматных булочек в форме радостного предвестника весны, а также знакомство с музеем вместе с музейным котом Максимом.

Программа «Рассказы на Масленицу» будет проходить в Доме-музее В.И. Ленина. Участники узнают, как отмечали Масленицу в городах и на селе, в музейном буфете отведают блины, приготовленные по старинному рецепту, а в музейном саду их ждут игры, веселые хороводы и прощание с зимой.

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Артем Гафаров