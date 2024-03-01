Александр Хинштейн выступил против запрета VPN в России

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опроверг планы по запрету VPN в России. Мнение он озвучил в своем telegram-канале.

— Запрета VPN как VPN не планируется. Я считаю, что это правильно, — сказал он.

Сегодня в России вступил запрет на рекламу VPN. Как пояснил Роскомнадзор, запрет касается публикаций с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам и информации, а также рекламирующей или обосновывающей преимущества использования таких сервисов или предлагающей купить к ним доступ.



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