Госдеп планирует укрепить взаимоотношения между гражданами США и России

Госдеп США планирует укрепить взаимоотношения между гражданами России и США, также ведомство намерено профинансировать проекты, направленные на это. Через посольство страны в Москве ведомство уже объявило о начале приема заявок на гранты. Об этом сообщает издание RT.

В документе Госдепа отмечается, что отношения между гражданами России и США переживали непростые времена, однако они остаются основой для возникновения более конструктивных отношений. В тексте также говорится, что США поддерживает межличностные отношения, программы обмена, что способствует контакту народов.

Госдеп планирует организовать гранты на суммы от $25 тысяч до $200 тысяч для организаций и до $50 тысяч для частных лиц. Ожидается, что заявки поступят в том числе от организаций гражданского общества, некомерческих или образовательных структур, музеев. Предложения для гранта должны соотноситься с идеями, связанными с историей, культурой или ценностями Америки.

Американское ведомство также готово рассмотреть проекты, которые будут посвящены таким понятиям, как «свобода печати», «надлежащая журналистская практика», а также пониманию американских «демократических» ценностей.

Директор Института исследования проблем современной политики Антонина Орлова сказала, что, по ее мнению, Америка пытается оказать влияние на умы россиян. Для этого они используют гранты и НКО. Штаты пытаются взрастить протестные настроения в русском обществе.

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Разиль Самигуллин