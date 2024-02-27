Steam Community удалили из реестра запрещенных сайтов

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта eais.rkn.gov.ru

Роскомнадзор удалил сайт сообществ цифрового магазина видеоигр Steam из реестра запрещенных сайтов. В этом убедился корреспондент «Реального времени».

Steam Community попал в реестр 22 февраля. На сайте было указано, что такое решение приняли в МВД. Однако позднее информация была удалена.

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Его создали в 2003 году.

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