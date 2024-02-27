Роскомнадзор внес Steam Community в реестр запрещенных сайтов

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта eais.rkn.gov.ru/

Сайт сообществ цифрового магазина видеоигр Steam попал в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Его внесли в список 22 февраля, убедился корреспондент «Реального времени».

Сообщество внесли в реестр по решению МВД. Причины неизвестны. При этом пользователи могут зайти на запрещенный сайт без каких-либо ограничений.

В то же время основная страница крупнейшего игрового сервиса не попала в реестр.

Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Его создали в 2003 году.

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