Скончался глава лондонской ветви семьи Ротшильдов

Британский инвестиционный банкир, глава лондонской ветви Ротшильдов Джейкоб Ротшильд ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в поместье Уоддесдон в соцсети Х.

— Фонд Ротшильдов и поместье Уоддесдон с глубокой скорбью сообщают о смерти лорда Ротшильда, бизнесмена, предпринимателя, филантропа и культурного лидера. Его будет очень не хватать его семье, коллегам и многочисленным друзьям, — сказано в сообщении.

Джейкоб Ротшильд родился 29 апреля 1936 года в графстве Беркшир. С 1963-го года он работал в семейном банке N M Rothschild & Sons в Лондоне. Оттуда ушел в 1980 году. До выхода на пенсию в 2008 году Джейкоб Ротшильд занимал должность председателя BSkyB Television и директора RHJ International.

История династии Ротшильдов началась в XVIII веке. Майер Амшель Ротшиль построил крупный банковский бизнес и создал свою империю, послав пятерых сыновей в европейские столицы. Уже в 19-м веке Ротшильды считались самой богатой семьей в мире.

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