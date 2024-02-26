В Приморье ликвидировали открытое горение на складе «Леруа Мерлен»
В городе Артеме Приморского края сегодня, 26 февраля, загорелся склад строительного гипермаркета «Леруа Мерлен». Площадь пожара составила 700 квадратных метров.
Пожарным понадобилось чуть меньше трех часов, чтобы ликвидировать открытое горение. На данный момент проводится разборка и проливка конструкций.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в результате пожара нет пострадавших и погибших.
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