Ночью в Татарстане похолодает до -26 градусов

В Татарстане ночью и утром в воскресенье, 25 февраля, ожидается от -13 до -18 градусов, при прояснениях и местами в восточных районах — до -21... -26°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем 25 февраля в республике ожидается от -5 до -10 градусов. На дорогах гололедица.

Дневные температуры воздуха в Казани будут варьироваться от -6 до -8 градусов. Существенных осадков ждать не стоит.



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