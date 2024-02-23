Для школ Татарстана закупят новые музыкальные инструменты за 17 млн рублей

Фото: Платонов Максим

Министерство культуры Татарстана планирует выделить 17,4 млн рублей на покупку музыкальных инструментов. Их нужно доставить в музыкальные школы Буинска, Высокой Горы, Елабуги, Кукмора, Мензелинска, Набережных Челнов, Нижекамска, Тюлячей, Чистополя и Казани (Баруди, 25а и Бойничная, 8), выяснило «Реальное время».

Министерство закупит 38 баянов и аккордеонов, 24 гитары и 16 балалаек, а также домры. В некоторых случаях товар нужно доставить в апреле или мае, а баяны необходимо привезти в школы до конца этого года. Всего деньги выделили на 78 музыкальных инструментов.

Дороже всего стоят баяны. Они различаются по типам. Самый дорогой стоит в пределах 830 тысяч рублей. Домры и гитары — самые дешевые инструменты в списке. Некоторые можно купить за 24-30 тысяч рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».